Çeyizler Çankayalı Hanımlardan!

Çankaya Belediyesinin ilçede yaşayan vatandaşları sosyal hayata kazandırmak için hizmete açtığı Çankaya Evlerinde tamamı ücretsiz olan kurslara gelen ilçe sakinleri, yeteneklerini sergileme şansına da sahip oluyor.

Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesinde yer alan Hasan Ali Yücel Çankaya Evine gelen kadınlar, evlilik çağına gelmiş çocukları ve yakınları için çeyiz hazırlıyor.

Çeyiz Ürünleri Hazırlama kursuna gelen kadınlar çocukları ve yakınları için hayallerindeki çeyizlikleri özenle hazırlarken birbirlerine yardım ederek dayanışma da gösteriyor. Kursa katılan kadınlar yakınlarına hem ekonomik olarak katkı sunuyor hem de üretmenin gururunu taşıyor.

