TikTok, Eurovision 2022’nin Resmi Eğlence Partneri Oldu!

Yarışmanın eğlence partneri TikTok; kendi temel bileşenlerinden biri olan müzik başta olmak üzere sanatçıları, ülkeleri, etkinliğin kendisini ve tarihini kutlayarak Eurovision'un büyüsünü müziksever topluluğuna ulaştıracak.

TikTok, özel olarak oluşturulan çalma listeleri ve kamera arkası içeriklerini platformun takipçileri ve içerik üreticileriyle buluşturacak. Bu sayede dünyanın en çok izlenen, sevilen ve kutlanan müzik etkinliklerinden biri olan Eurovision belki de tarihinin en yüksek etkileşimlerinden birine erişecek.



TikTok topluluğunun Eurovision’a olan ilgisi bir hayli yüksek. Sadece geçtiğimiz yıl #Eurovision2021 etiketiyle paylaşılan içerikler 1,4 milyardan fazla izlenme aldı. Bugüne kadar #Eurovision etiketiyle paylaşılan videolar da toplam 3,7 milyar izlenme aldı.

TikTok topluluğu, milyonlarca videoda gözler önüne serilen yaratıcılık ve tutkularıyla, duydukları heyecanı ve başarılı performansları paylaşmak, yarışmaya katılan ülkelerini desteklemek için platformda yerlerini aldı. Eurovision’a katılan sanatçılar da hayranlarına ulaşmak için TikTok'u kullanarak onları yarışmanın kalbine taşıdı ve rekabet heyecanını paylaştı.

Bu yıl, eğlence partnerliği aracılığıyla Eurovision takipçileri, provalardan Büyük Final'e kadar olan yolculuklarında sanatçılara daha da yakın olacak. Bu partnerlik TikTok topluluğuna, daha ilgi çekici ve daha derin bir Eurovision deneyimi sunacak.

Yarı Finaller ve Büyük Final TikTok üzerinden yayınlanacak

1956'dan beri yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği, Büyük Final’e bir aydan az bir süre kala, Yarı Final ve Büyük Final gösterilerindeki performanslar sahnede devam ederken, resmi yayını ve sahne arkası görüntülerini bir araya getirerek ilk kez dikey bir formatta Eurovision'un TikTok hesabı üzerinden yayınlayacak.

10, 12 ve 14 Mayıs’ta yayınlanacak Yarı Finaller ve Büyük Final TikTok üzerinden izlenebilecek.

TikTok topluluğu, Eurovision’a katılan sanatçıların yalnızca TikTok'ta yayınlanacak ilk provalarına ve sahne arkası içeriklerine de erişebilecek. Öte yandan Eurovision'u kutlayan ve tanıtan bir içerik merkezi kurulacak.

Katılımcıların yer aldığı oynatma listeleri, TikTok'un ilgili sayfalarında yayınlanacak ve kullanıcıların kendi videolarını oluşturup paylaşmalarına olanak tanıyarak, yarışmanın ruhunu yalnızca TikTok topluluğunun deneyimleyebileceği bir şekilde hayata geçirecek.

Yarışma Torino'da dolu dizgin devam ederken Eurovision'un TikTok hesabı, günlük öne çıkan videoların yanı sıra sahne arkası içerikleri de dahil olmak üzere, yarışma boyunca her gün özel içerikler paylaşacak. TikTok hayranları için özel, ulusal program önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

“Çok Heyecanlıyız”

TikTok Avrupa Birliği Genel Müdürü Rich Waterworth eğlence partnerliğine ilişkin duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi.

“Eurovision'un büyüsünü ve müziğini bu yıl topluluğumuza paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. TikTok eğlence ve yaratıcılığın merkezidir, Avrupa ve diğer bölgelerdeki içerik üreticilerimizin ve kullanıcılarımızın bu çok sevilen müzik ve kültür etkinliğini kucaklayacağını biliyorum.

Hayranlara özel içerikler sunacağız, onları sahne arkasına davet edip gösterinin kalbine yerleştireceğiz. Topluluğumuzun bu yıl Eurovision'dan nasıl ilham alacağını görmek için sabırsızlanıyoruz!”

EBU’nun Eurovision Uygulayıcı Süpervizörü Martin Österdahl ise “TikTok'u 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Resmi Eğlence Partneri yapmaktan ve daha da özel ve ilgi çekici içerik oluşturmak için TikTok’la yakın çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

TikTok topluluğu geçen yıl Eurovision Şarkı Yarışmasını gerçekten benimsedi ve şimdi onlara dünyanın en büyük canlı müzik etkinliğine benzeri görülmemiş bir erişim sağlamayı ve yepyeni bir jenerasyona ilham vermeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

#Eurovision2022 hashtag'i artık dünyanın dört bir yanındaki TikTok ve Eurovision hayranlarının yaratıcılıklarını sergilemeleri, dünyanın en büyük ve en sevilen şarkı yarışmasının heyecanını paylaşmak için yayında.

TikTok'ta Torino için geri sayım başladı. Eurovision büyüsünün bir parçası olmak için @Eurovision'u takip edin.