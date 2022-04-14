14 Nis 2022 - 11:46- Belediyeler G: 14 Nis 2022 - 11:47

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Millet Kıraathanesinde Gençlerle Sahur Yaptı!

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Sincan’da gençler Millet Kıraathanelerinde uzun saatler ders çalışabiliyor hatta sahura bile kalıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Millet Kıraathanelerinde sabahlara kadar ders çalışan gençlere sahur yemeği veriliyor.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Millet Kıraathanesinde Gençlerle Sahur Yaptı! mask
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Millet Kıraathanelerini sık sık ziyaret eden Başkan Ercan da sıklıkla gençlerle birlikte sahur yapıyor. 

Ramazan ayında da Sincan’da Millet Kıraathaneleri gençlerle dolup taşıyor. 7/ 24 açık olan Millet Kıraathanelerinde gençler ders çalışmaya devam ediyor.  Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da gençleri sık sık ziyaret ediyor. Sabahlara kadar ders çalışan gençler için de ayrıca Millet Kıraathanelerinde sahur veriliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sayısı 6’yı bulan Millet Kıraathanelerini sahurda da ziyaret ediyor.

Başkan Ercan Evliya Çelebi Millet Kıraathanesinde ders çalışan gençleri ziyaret ederek onlarla sahur yaptı. Gençlerle sohbet eden Başkan Ercan “Sahurumuzu en mutlu olduğum yerde, yarınlarımızın umudu gençlerimizle birlikte yaptık. Gençlerimizin enerjisi her zaman bizlere güç veriyor. Onların fikirlerini önemsiyor ve değer veriyoruz. Gençler sizlere güveniyor, sizler için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gençler de unutulmaz bir sahur yaşadıklarını söyleyerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

14 Nis 2022 - 11:46 - Belediyeler

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