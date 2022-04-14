Ukrayna'ya AFAD Eli!

Ukrayna'ya 67 Tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil Mutfak Tırı gönderildi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde aktarılan bilgiye göre, Türkiye'nin 27 Şubat’ta başlattığı insani yardım seferberliği kapsamında bölgeye bugüne kadar AFAD Başkanlığı tarafından 21 tır ve 1 mobil mutfak tırı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Türk Kızılay'ı ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca 46 tır olmak üzere toplam 67 tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı sevk edildi.
Mobil mutfak tırı, 12-18 Mart'ta Romanya'daki Siret Sınır Kapısı'nda sıcak yemek hizmeti sundu. Tır, 20 Mart 2022 tarihinden itibaren de Ukrayna'nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.
Ukrayna'da, insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetleri yürütmek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eş güdümünü sağlamak üzere 4 kişilik AFAD insani yardım ekibi, Siret ve Lviv'de çalışmalarına devam ediyor. Siret Sınır Kapısı'nda bugüne kadar yaklaşık 210 bin (adet/birim) insani yardım malzemesi dağıtıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.