Ramazan Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarına ek sefer!

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramında Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağına dikkati çekti.
Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin düzenleneceği vurgulanan yazılı açıklamada açıklamada, 29-30 Nisan ve 1- 6 - 7- 8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacağı duyuruldu.
Açıklamada, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler ise Konya'dan 09.45, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek denildi.
BİLETLER YARINDAN İTİBAREN SATIŞTA
29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Anahat ve Bölgesel trenlerde de ek sefer olacağının altı çizilen açıklamada,
İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek.
Bayram tatili süresince Anahat ve Bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak ifadeleri kullanıldı.
Toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışının yapıldığını duyurulan açıklamada, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağının altı çizildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.