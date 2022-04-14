14 Nis 2022 - 23:15- Gündem G: 14 Nis 2022 - 23:16

Ramazan Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarına ek sefer!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi trenlerde ek sefer koyarak kapasite artışına gittiği açıkladı. Bakanlık, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarıyor.
Ramazan Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarına ek sefer! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramında Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağına dikkati çekti.

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin düzenleneceği vurgulanan yazılı açıklamada açıklamada, 29-30 Nisan ve 1- 6 - 7- 8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler ise Konya'dan 09.45, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek denildi.

BİLETLER YARINDAN İTİBAREN SATIŞTA

29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Anahat ve Bölgesel trenlerde de ek sefer olacağının altı çizilen açıklamada,

İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek.

Bayram tatili süresince Anahat ve Bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak ifadeleri kullanıldı.

Toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışının yapıldığını duyurulan açıklamada, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağının altı çizildi.

14 Nis 2022 - 23:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca açıkladı... Maske için haftayı bekleyin! mask
Bakan Koca açıkladı... Maske için haftayı bekleyin!
Ukrayna'ya AFAD Eli! mask
Ukrayna'ya AFAD Eli!
 “Başkent’e Yatırım Teşekkürü” Batarya Üretim Tesisi Kuruluyor! mask
 “Başkent’e Yatırım Teşekkürü” Batarya Üretim Tesisi Kuruluyor!
TikTok, Eurovision 2022’nin Resmi Eğlence Partneri Oldu! mask
TikTok, Eurovision 2022’nin Resmi Eğlence Partneri Oldu!
“Kıt" lana "Kıt" lana” Güleceksiniz. 'Erzurumlu Mümessil' 6 Mayıs'ta Vizyonda! mask
“Kıt" lana "Kıt" lana” Güleceksiniz. 'Erzurumlu Mümessil' 6 Mayıs'ta Vizyonda!
65 Yaş Üstü Bu Yıl Hacca Gidemeyecek! mask
65 Yaş Üstü Bu Yıl Hacca Gidemeyecek!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status