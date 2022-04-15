15 Nis 2022 - 14:21- Belediyeler G: 15 Nis 2022 - 14:22

Başkan Murat Köse Gaziler ve Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı!

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Lavanta Kültür Merkezi’nde Gaziler ve aileleri ile birlikte iftar sofrasında buluştu.
Başkan Murat Köse Gaziler ve Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı! mask
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Mamak Belediyesi, her gün düzenlediği iftar programlarıyla “Ramazan paylaşmaktır” düsturunu devam ettiriyor. Gaziler ve aileleri Ramazan’da unutulmadıkları için mutluydu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gazilerle yakından ilgilendi. 

“Gazilerimizin yanındayız” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Böyle bir Ramazan akşamında vatanımız, bayrağımız, memleketimiz için mücadele eden siz değerli gazilerimizle iftar sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mamak Belediyesi olarak her zaman gazilerimizin hizmetindeyiz, sizlere minnettarız” diye konuştu.

15 Nis 2022 - 14:21 - Belediyeler

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