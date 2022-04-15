Başkan Murat Köse Gaziler ve Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı!

Mamak Belediyesi, her gün düzenlediği iftar programlarıyla “Ramazan paylaşmaktır” düsturunu devam ettiriyor. Gaziler ve aileleri Ramazan’da unutulmadıkları için mutluydu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gazilerle yakından ilgilendi.
“Gazilerimizin yanındayız”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Böyle bir Ramazan akşamında vatanımız, bayrağımız, memleketimiz için mücadele eden siz değerli gazilerimizle iftar sofrasında buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mamak Belediyesi olarak her zaman gazilerimizin hizmetindeyiz, sizlere minnettarız” diye konuştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.