Ortaköy Mahalle Konağı’nda İftar Sevinci!

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse hemşerileriyle iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor.
Ortaköy Mahalle Konağı’nda iftar sofraları kuruldu. Mahalleli iftar sevincini bu kez Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile yaşadı.
Mamak Belediyesi, iftar yemekleri ile Mamaklılarla buluşmaya devam edecek. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Salgınla birlikte ara verdiğimiz iftar sofralarımızı yeniden kurmanın sevincini yaşıyoruz. Her gün mahalle konaklarımızda, çadırlarımızda, millet kıraathanelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan boyunca Mamaklılarla iftar sofralarında buluşmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.