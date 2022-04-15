15 Nis 2022 - 14:26- Belediyeler G: 15 Nis 2022 - 14:27

Mamak Belediyesi 3 Yıldaki Hizmetlerini Ödüllerle Taçlandırdı!

ABONE OL Google News Sayfamız

“Mamak Daha Güzel Olacak” diyerek yola çıkan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hizmet vizyonuyla Mamak Belediyesi’ne 3 yılda 5 ayrı ödül kazandırdı.
Mamak Belediyesi 3 Yıldaki Hizmetlerini Ödüllerle Taçlandırdı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak’ı kültür, sanat, üretim alanında ön plana çıkaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında ödüle layık görüldü ve “Gençlik ödülünü” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 

Genç Dostu Şehirler Ödülü 

Mamak Belediyesi 'Potansiyelini Farket ve Hayata Taşı' projesi ile ödül almaya hak kazandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Genç Dostu Şehirler Ödülünü” aldı. 

Avrasya Hizmet Ödülü 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen Avrasya Hizmet Ödülleri 2021 programında ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk kültür ve sanatının gelişmesi, millet olma bilincinin gelecek nesillere aktarılması hususunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. 

Kültür Sanat Ödülü 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta düzenlediği kültür sanat faaliyetleri nedeniyle Kültür Sanat Kongresinde, “kültür sanat ödülüne” layık görüldü. 

Yılın Kütüphane Dostu Belediye Ödülü

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 58. Kütüphane Haftası programında “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” Ödülünü aldı. 

“4. Yılımızda da, ilk günkü aşkla çalışacağız” 

3 yılda halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla hareket eden ve vizyon projelerle Mamak’ı güzelleştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin hizmetleri ödüllerle taçlandı. Her ödül programından “Mamak Belediyesi” bir ödülle döndü.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milletimize hizmet yolunda 7/24 heyecanla çalışıyor, mücadele ediyor, en güzel eserleri ve hizmetleri üretiyoruz. 4. Yılımızda da, ilk günkü aşkla, tevazu ve samimiyetle son gücümüzle çalışacağız, Allah'ın izniyle” dedi. 

15 Nis 2022 - 14:26 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ortaköy Mahalle Konağı’nda İftar Sevinci! mask
Ortaköy Mahalle Konağı’nda İftar Sevinci!
Başkan Murat Köse Gaziler ve Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı! mask
Başkan Murat Köse Gaziler ve Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı!
ABB Başkanı Mansur Yavaş İftarda Sanayicilerle Bir Araya Geldi! mask
ABB Başkanı Mansur Yavaş İftarda Sanayicilerle Bir Araya Geldi!
Başkan Oğuz'dan Moral Aşılayan Ziyaret! mask
Başkan Oğuz'dan Moral Aşılayan Ziyaret!
Coşku Dolu Ramazan Etkinlikleri Pursaklar'da Hız Kesmeden Devam Ediyor! mask
Coşku Dolu Ramazan Etkinlikleri Pursaklar'da Hız Kesmeden Devam Ediyor!
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Millet Kıraathanesinde Gençlerle Sahur Yaptı! mask
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Millet Kıraathanesinde Gençlerle Sahur Yaptı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status