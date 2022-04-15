Mamak Belediyesi 3 Yıldaki Hizmetlerini Ödüllerle Taçlandırdı!

Mamak’ı kültür, sanat, üretim alanında ön plana çıkaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında ödüle layık görüldü ve “Gençlik ödülünü” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Genç Dostu Şehirler Ödülü

Mamak Belediyesi 'Potansiyelini Farket ve Hayata Taşı' projesi ile ödül almaya hak kazandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Genç Dostu Şehirler Ödülünü” aldı.

Avrasya Hizmet Ödülü

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen Avrasya Hizmet Ödülleri 2021 programında ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk kültür ve sanatının gelişmesi, millet olma bilincinin gelecek nesillere aktarılması hususunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Kültür Sanat Ödülü

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta düzenlediği kültür sanat faaliyetleri nedeniyle Kültür Sanat Kongresinde, “kültür sanat ödülüne” layık görüldü.

Yılın Kütüphane Dostu Belediye Ödülü

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 58. Kütüphane Haftası programında “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” Ödülünü aldı.

“4. Yılımızda da, ilk günkü aşkla çalışacağız”

3 yılda halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla hareket eden ve vizyon projelerle Mamak’ı güzelleştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin hizmetleri ödüllerle taçlandı. Her ödül programından “Mamak Belediyesi” bir ödülle döndü.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milletimize hizmet yolunda 7/24 heyecanla çalışıyor, mücadele ediyor, en güzel eserleri ve hizmetleri üretiyoruz. 4. Yılımızda da, ilk günkü aşkla, tevazu ve samimiyetle son gücümüzle çalışacağız, Allah'ın izniyle” dedi.