Atatürk Botanik Bahçesinden Bahara Rengârenk Merhaba!

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve ağaç dikimi yapılan Atatürk Botanik Bahçesi rengârenk görüntüsüyle bahara merhaba dedi.
Türkiye’nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi’nin Keçiörenlilerin ve Ankaralıların spor yapmak vazgeçilmez mekânlarından biri olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burada çiçekler, ağaçlar ve şelaleler tüm coşkusuyla baharı karşılıyor.
Şehrimizin ortasında bulunan dezavantajlı bir noktayı nasıl vaha haline getirdiğimizin en önemli örneğidir burası. Spor yapmak isteyenler Atatürk Botanik Bahçemizde sağlık buluyor, dinlenmek isteyenler ise bol bol oksijen teneffüs ediyor. Bu vaha yaz kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.