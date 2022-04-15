15 Nis 2022 - 14:32- Belediyeler G: 15 Nis 2022 - 14:33

Başkan Oğuz Şehit Aileleri Ve Gazilerle İftarda Buluştu!

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Kahramankazan’da şehit aileleri ve gazilerle onuruna iftar programı düzenlendi. Şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilenen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Onlar için ne yapsak az, her zaman yanlarındayız” dedi.
Başkan Oğuz Şehit Aileleri Ve Gazilerle İftarda Buluştu! mask
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Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Kaymakamlığı, ilçedeki şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi. İftara, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, Başkan Oğuz iftar öncesi masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Onur ve gurur duyuyorum”

Başkan Oğuz, mübarek Ramazan-ı Şerif'te böylesine anlamlı bir iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü, bayrağımızın gönderde kalması, ezanımızın susmaması için gözünü dahi kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte olmaktan onur duyuyorum.

Bu mübarek iftar sofrasında şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Onlar için ne yapsak az, her zaman yanlarındayız. Tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu.

15 Nis 2022 - 14:32 - Belediyeler

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