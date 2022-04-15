Çankaya Bahar Evi Sakinleri Rahmi Koç Müzesi’nde!

Çankaya Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde “Üniversite Öğrencileri ile Yaşlı Bireylere Yönelik Sosyal Destek” projesi kapsamında Baharevi üyeleri ile genç kuşaklar bir araya geliyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Sevgi Turan’ın danışmanlığında birinci sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi, Çankaya Belediyesinin de desteğiyle gerçekleştirildi. “Kuşaktan Kuşağa” sloganıyla gençlerle Cebeci Bahar Evi sakini yaşlıları bir araya getiren proje kapsamında Ankara’nın ilk sanayi müzesi olan Rahmi Koç Müzesi gezildi.

Gençleri bir üst kuşakla buluşturarak keyifli bir ortamda kuşaktan kuşağa deneyim ve bilgi aktarımını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında Rahmi Koç Müzesi’ni birlikte gezen gençler ve yaşlılar, eski ve yeni dönem yaşama dair farklı sohbetler etme imkanı da buldular.