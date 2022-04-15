Çubuk İMDER Üyeleri İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi!

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) üyeleri düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Çubuk –İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ve yönetim kurulu üyeleri misafirlerini tesisin girişinde karşılayıp masalarına kadar eşlik ettiler.

Programda konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, düzenlenen iftar programı ve birliktelik nedeniyle Çubuk-İMDER üyelerine teşekkür etti. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş’da, inşaat sektörünün bir çok kalemi harekete geçiren lokomotif bir sektör olduğunu söyledi.

Bir şehrin gelişmesinde ve yaşanabilir hale gelmesinde sektörün önemine işaret eden Demirbaş, amaçlarının ortak akıl ve istişare kültürüyle Çubuk’u emin adımlarla geleceğe taşımak, güzelleştirmek, olduğunu kaydederek, ‘’Biz yönetim olarak ilçemizin gelişmesi adına tüm paydaşlarla istişare içerisinde olmaya özen gösteriyoruz.

İlçemizi her alanda emin adımlarla geleceğe taşımak, yaşam kalitesi çok daha yüksek huzurlu bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu noktada paydaşlarımızdan biride Çubuk-İMDER derneğimiz. Birlikte hareket etmek ve sektör adına doğru işler yapmak için kurulan bu birlikteliği çok önemsiyorum. Bereketli iftar sofranıza da bizleri davet etmenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin’’ diye konuştu.

İlçede yürütülen çalışmalar ve Ramazan programları hakkında da bilgi veren Başkan Demirbaş, ‘’Esenboğa mahallemizdeki alt yapı ve üst yapı çalışmalarını çözümü noktasında da tüm kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor’’ ifadesini kullandı.

Çubuk –İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ise, insanların umutlarını gerçekleştirebildiği, özgürlük, refah ve keyif içinde hayatlarını sürdürebildiği, yaşadığı yerle gurur duyduğu ve kendini orada güvende hissettiği bir şehir için çalıştıklarını söyledi.

Hayallerinin gerçekleşmesin de umut veren gelişmeler olduğunu ve çok sevindiklerini vurgulayan Neşeli, ‘’Belediye Başkanımız Av. Baki Demirbaş, ‘Gastronominin, Turizmin, Eğitimin, Sanayinin Tam yeri’ sloganıyla bir hareket başlattığını görüyoruz.

Bir şehri ekonomik anlamda ileriye taşımak için yapılabilecek en iyi çalışmalardan biri olarak görüyoruz. Tam Belediyecilik sloganıyla çıkılan bu çalışmalar nedeniyle başkanımızı tebrik ediyor, desteklediğimizi belirtmek istiyoruz’’ diye konuştu.