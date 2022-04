Hulusi Akar'dan 'mayın' açıklaması

KAYSERİ (İGFA) - Etkinlikte konuşan Bakan Akar, sanayiden ticarete, turizmden eğitime birçok alanda öncü olan Kayseri’nin, kültür ve bilim dünyasına bir eser daha kazandırmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

“Kayseri Uçak Fabrikası” kitabının ortaya çıkmasında emeği geçenleri kutlayan Bakan Akar, “Şehirlerin ruhunu yansıtan, şehirlerle özdeş hâle gelen önemli semboller vardır. 2’nci Hava Bakım Fabrikamız da Kayserimizle özdeşleşen sembollerden biridir. Ülkemizin ve Kayserimizin yüz akı olan fabrikamız tarihinden gelen tecrübeyle savunma ve havacılık sanayimizin öncü ve köklü bir kuruluşu olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte; kalifiye personeli, çalışmaları, imkân ve kabiliyetleri ile yerli ve millî savunma sanayi hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARININ HESABINI SORDUK, SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar elde ettiği tüm başarılarda en büyük payın, aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu belirten Bakan Akar, "Onların kahramanlık ve fedakârlıkları asla unutulmayacak, nesiller boyu minnet ve şükranla anılacaktır." diye konuştu.

Şehitlere, kahraman gazilere ve değerli ailelerine daima minnettar olduklarını ifade eden Bakan Akar, "Biz büyük bir aile olarak sizlerle kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Ancak ne yaparsak yapalım fedakârlıklarınıza olan borcumuzu ödeyemeyeceğimizin de farkındayız. Biliniz ki aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin tek damla kanını bugüne kadar yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız; sevdiklerinin, sizlerin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz." dedi.

UKRAYNA’DAKİ VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYABİLECEĞİMİZİ İFADE ETTİK

Etkinlikteki konuşmasında Ukrayna’daki gelişmelere de değinen Bakan Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. “Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğumuzu ifade ediyoruz.” ifadesini kullanan Bakan Akar, daha fazla can kaybı yaşanmaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ukrayna'daki Türklerle birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik çalışmalara da değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

“Ukrayna’daki vatandaşlarımızın ve sivillerin bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dâhil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Diğer taraftan Ukrayna’da bulunan A400M uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye’ye bir an önce emniyetle intikalleri için koordinasyonumuzu ilgili makamlarla sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerden sorumlu Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ve karargâhları ile her seviyede muhataplarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz.”

MAYIN AÇIKLAMASI

İstanbul Boğazı açıklarında etkisiz hâle getirilen mayınlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Akar, "Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA’larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda Boğazlarımızda, oradaki deniz trafiğinde hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elde yeterli somut veri olmadan herhangi bir hüküm verilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz, bundan sonra da devam edecek” dedi.