Erzurum Kültürü Keçiören'de Yaşatıldı!

Keçiören Belediyesi tarafından her gün iftardan sonra Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Ramazan şenliğinde Erzurum kültürü Keçiören‘e taşındı. Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Dadaşlara selam olsun. Selam olsun Reyhani’ye, selam olsun Sümmani’ye, selam olsun Nene hatuna...

Bugün Erzurum havasını Keçiören'de yaşıyor, değerlerimizi yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz” dedi. Altınok, Ramazan ayını huzur içinde yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mübarek Ramazanın İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Covid belasından inşallah kurtuluruz. Bir de Rusya Ukrayna savaşı çıktı. Bir taraftan sağ tarafımız yanıyor, Suriye yanıyor, Yemen yanıyor, Libya yanıyor. Burada böyle bir iftar havasını, Ramazan havasını onun feyzini, güzelliklerini yaşıyoruz. Rabbim Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizin de huzura ermesini nasip eylesin.”

Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur katıldı. Gecede Erzurum bar ekibi gösterisi ve âşıklar atışması ile Semra Algül Oflaz, Selami Durmuş ve Gülay Elebağ'ın THM konserleriyle coşkulu bir gece yaşandı.