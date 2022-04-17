17 Nis 2022 - 11:45- Gündem G: 17 Nis 2022 - 11:46

540 bin engelli vatandaşa 1,3 milyar lira bakım desteği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladı.
540 bin engelli vatandaşa 1,3 milyar lira bakım desteği mask
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ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Derya Yanık, Bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini "belirterek, Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, bu ay 540 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımından yararlanacağını kaydetti.

Bakan Yanık, ödemelerin 20 Nisan'da tamamlanacağını belirterek, tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

17 Nis 2022 - 11:45 - Gündem

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