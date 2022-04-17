Milli Anadolu Kartalı eğitimi tamamlandı

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 4 Nisan’da Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı millî unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Millî Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal (HYİ), E-7T Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı.
Eğitim süresince 283 sorti uçuş gerçekleştirilirken; Hava-Yer, Hava-Hava, Hava Savunma Baskısı, Keşif, Yüksek Değerlikli Hedef Koruma, Yakın Hava Desteği, Havadan Yakıt İkmali görevleri ve Mavi Vatan-22 Tatbikatı ile müşterek olarak Su Üstü Unsurlara Taarruz görevleri icra edildi.
https://youtu.be/ovNXor63eA4
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.