17 Nis 2022 - 11:46- Gündem G: 17 Nis 2022 - 11:47

Milli Anadolu Kartalı eğitimi tamamlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Anadolu Kartalı eğitimi tamamlandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 4 Nisan’da Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı millî unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Millî Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal (HYİ), E-7T Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı.

Eğitim süresince 283 sorti uçuş gerçekleştirilirken; Hava-Yer, Hava-Hava, Hava Savunma Baskısı, Keşif, Yüksek Değerlikli Hedef Koruma, Yakın Hava Desteği, Havadan Yakıt İkmali görevleri ve Mavi Vatan-22 Tatbikatı ile müşterek olarak Su Üstü Unsurlara Taarruz görevleri icra edildi.

https://youtu.be/ovNXor63eA4

17 Nis 2022 - 11:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hulusi Akar'dan 'mayın' açıklaması mask
Hulusi Akar'dan 'mayın' açıklaması
SOLOTÜRK 11 yaşında mask
SOLOTÜRK 11 yaşında
TikTok, Eurovision 2022’nin Resmi Eğlence Partneri Oldu! mask
TikTok, Eurovision 2022’nin Resmi Eğlence Partneri Oldu!
“Kıt" lana "Kıt" lana” Güleceksiniz. 'Erzurumlu Mümessil' 6 Mayıs'ta Vizyonda! mask
“Kıt" lana "Kıt" lana” Güleceksiniz. 'Erzurumlu Mümessil' 6 Mayıs'ta Vizyonda!
Bakan Yanık Almanya Yolcusu! mask
Bakan Yanık Almanya Yolcusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari Yüksekova'da Vatandaşlarla Buluştu! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari Yüksekova'da Vatandaşlarla Buluştu!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status