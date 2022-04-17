Avrupalı mutfak eşyasında Türkiye'yi seçiyor

İSTANBUL (İGFA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nin (EVSİD) Türk ürünlerini Avrupalılarla buluşturmak için Polonya'da düzenlediği Invitation Only Europe etkinliğine ilgi büyük oldu.

11 Avrupa ülkesinden katılımın olduğu etkinliğin Türk firmaları açısından çok iyi geçtiğini kaydeden EVSİD Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar, sektör olarak hedeflerini küresel bazda ilk 3 içerisinde yer almak ve ihracatın kilogram değerini 3,6 dolardan 6 dolara yükseltmek olarak belirlediklerini söyledi.

Geçtiğimiz yılı yüzde 35'lik artışla 3,4 milyar dolar ihracatla tamamlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, bu yılın ikinci yurtdışı buluşmasını Fas'ın ardından Polonya'da gerçekleştirdi.

Polonya'da düzenlenen Invitation Only Europe etkinliğinde Avrupa'nın 11 ülkesinden 45 alıcıyı, 36 Türk firması ile buluşturduklarını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten EVSİD Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar, bunun şimdiye kadar yurtdışında gerçekleştirdikleri en büyük etkinlik olduğunun altını çizdi. Sektör olarak şimdiye kadar ihracatta hep toplam rakam üzerinden konuşup hedefler belirlediklerini anlatan Baycar, bundan sonra ise ihracata daha farklı bir bakış açısı geliştireceklerine dikkat çekti.

Son dönemde dünya genelinde yaşanan ham madde fiyat artışlarına da dikkat çeken Baycar, "Buradaki fiyat dalgalanmaları çok önemli bir sorun. Örneğin bir tencerenin fiyatını üretimde kullandığımız enerji, ana bileşen olan metal ve ambalajın fiyatı belirliyor. Yurtdışı müşterilerimizle uzun vadeli anlaşmalar yaparken maliyetlerimizi öngörebilmemiz gerekiyor. Bu açıdan üreticimiz tarihin en zor günlerini yaşıyor." dedi.