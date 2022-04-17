17 Nis 2022 - 11:48- Spor G: 17 Nis 2022 - 11:49

Tour of Türkiye'nin kazananı Patrick Bevin oldu

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul - İstanbul etabı yağış nedeniyle iptal edildi. Patrick Bevin, turun kazananı ilan edildi.
Tour of Türkiye'nin kazananı Patrick Bevin oldu mask
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İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul - İstanbul etabı yağış nedeniyle iptal edildi. Sporcuların parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyeceği kaydedildi.

Buna göre, Patrick Bevin 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kazananı olarak ilan edildi. Jay Vine ve Eduardo Sepulveda podyumda yer alan diğer isimler oldu.

57. Cumhurbaşkanlığı Turu'nun diğer kazananları ise Jasper Philipsen (sprint puan klasmanı), Noah Granigan (Dağların Kralı KOM) ve Batuhan Ozgur (Türkiye Güzellikleri) olarak açıklandı.

Peloton, nötralize edilen son etapta finişe doğru ilerleyişini sürdürüyor.

 

17 Nis 2022 - 11:48 - Spor

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