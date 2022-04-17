17 Nis 2022 - 11:49- Gündem G: 17 Nis 2022 - 11:50

Abluka'da ilk operasyon Diyarbakır'da

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İçişleri Bakanlığı, Abluka operasyonlarının ilkini Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlattı.
Abluka'da ilk operasyon Diyarbakır'da mask
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ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapıln açıklamaya göre Diyarbakır'da 650 personelin katılımyla Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde başlatılan operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel 42 operasyonel tim görev aldı.

Bakanlık, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARInın halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceğini kaydetti.

17 Nis 2022 - 11:49 - Gündem

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