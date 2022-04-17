17 Nis 2022 - 13:36- Belediyeler G: 17 Nis 2022 - 13:37

Mamak Belediyesi’nden Dev İftar Sofrası!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayında her gün ayrı ayrı iftar sofralarında Mamaklıları buluşturan Mamak Belediyesi, dev iftar sofrası kurdu, Mamaklılar oruçlarını belediye önünde birlik beraberlik duygularıyla açtı. 
Mamak Belediyesi’nden Dev İftar Sofrası! mask
+13
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediye Başkanı Yardımcıları Mamaklılarla aynı sofrada buluştu. 

Salgınla birlikte ara verilen ve 2 yılın ardından kurulan 6 bin kişilik iftar sofrasında eller “birlik, beraberlik” için açıldı. Dualar edildi, iftar coşkusu Mamak’ı sardı.

 

Mamak Belediye Başkanı iki yıl sonra bu özlenen tabloyu yaşadıkları için mutlu olduğunu söyledi ve ekledi “Bizleri kavuşturan Rabbime hamd ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Ramazanın bereketi hepimize rahmet ve huzur versin inşallah. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da kutluyorum” dedi.

 

Mamak Belediyesi önünde sadece iftar sofraları kurulmadı. Mamaklılar Ramazan eğlencesine doydu. Mamak Mehter Takımı sahne aldı, çocuklar ise illüzyon ve palyaço gösterileriyle dans ederek eğlencenin tadına vardı.

 

Mamaklılar Uğur Işılak konseriyle ise unutulmaz bir akşam yaşadı. 6 bin kişinin katıldığı iftar programından önce konser veren Halk Ozanı Uğur Işılak, kulakların pasını sildi. Işılak, yaklaşık 2 saat süren konserinde seslendirdiği sevilen şarkılarıyla Mamaklıları mest etti. 

Işılak’a sosyal medya üzerinden teşekkürlerini ileten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “’Bayrağı Elinden Duayı Dilinden Aşkı Gönülden Bırakma’ Uğur Işılak’tan  Allah razı olsun, sazıyla, sözüyle ve tüm kalbiyle, bayrak, vatan ve memleket sevdalısı…” ifadelerini kullandı.
Ekli Dosyalar

17 Nis 2022 - 13:36 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Belediyesi’nden Dev İftar Sofrası! mask
Mamak Belediyesi’nden Dev İftar Sofrası!
Kahramankazan'da Dünya Yetimler Günü’nde “Yetim” Kalmadılar mask
Kahramankazan'da Dünya Yetimler Günü’nde “Yetim” Kalmadılar
Erzurum Kültürü Keçiören'de Yaşatıldı! mask
Erzurum Kültürü Keçiören'de Yaşatıldı!
Çubuk İMDER Üyeleri İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi! mask
Çubuk İMDER Üyeleri İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi!
Başkentli Muhtarlarda Mezuniyet Sevinci! mask
Başkentli Muhtarlarda Mezuniyet Sevinci!
Çankaya Bahar Evi Sakinleri Rahmi Koç Müzesi’nde! mask
Çankaya Bahar Evi Sakinleri Rahmi Koç Müzesi’nde!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status