Başkentte 2 Bin Yıllık Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor: Antik Roma Tiyatrosu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde önemli yer tutan tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Arkeopark Projesi kapsamında 2020 yılında restorasyon çalışmalarına başlanılan 2 bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar yüzde 70 oranında tamamlandı.

ANTİK TİYATRO ÖZGÜN YAPISI KORUNARAK YENİLENİYOR

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başkent turizmine kazandırılması hedeflenen tiyatroda basamak yerleştirme çalışmaları hızla ilerliyor. Uluslararası pek çok antik tiyatro rekonstrüksiyonu örnek alınarak hazırlanan restorasyon projesi tamamlandığında tiyatro yaklaşık bin 500 kişilik seyirci kapasitesine sahip bir açık hava sahnesi olarak kullanılabilecek.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan ve Hacı Bayram-ı Veli ile Ankara Kalesi arasında bulunan Antik Roma Tiyatrosu’nu Koruma Kurulu onayı ile özgün yapısını koruyarak ve uygun malzemeler kullanarak yeniliyor.

Cavea’nın (oturma sıraları) ilk iki sırası taraklanmış gri bej damarlı Afyon mermer blokları, üst sıraları ise andezit plak taş kullanılarak tamamen el işçiliği ile restore edilirken, sahne çelik üstüne ahşap bir platform kaplanacak.

TEKNİK ÇALIŞMALARDA VENEDİK TÜZÜĞÜ’NE DE UYULUYOR

Gün yüzüne çıkmaya başlayan tiyatronun restorasyonunda kullanılan teknikler Venedik Tüzüğü’ne uygun olarak yapılırken, kullanılan malzemelerin yerleştirilmesi ise uzmanlar eşliğinde büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülüyor.

Restorasyon Projesi kapsamında tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Arkeopark Projesi içerisinde bulunan Roma Tiyatrosu 1. ve 2. derece sit alanında olduğu için çalışmalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz. Şu anda 1. Cavea bölüm işlemlerine devam ediyoruz. Daha sonra 2. Cavea kısmına geçeceğiz. Uluslararası normlara uygun olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Roma Tiyatrosu, Ankara’nın önemli eserlerinden bir tanesi. Bu yıl sonunda Roma Tiyatrosu’nun nihai hedefine ulaşmasını bekliyoruz. Daha sonra Arkeopark Projesi ile birlikte nitelendirerek Roma dönemini ayağa kaldıran bir eseri ortaya çıkarmış olacağız. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında sahne binası yapılacak ve üzerinde konserler ve birçok etkinlik düzenlenecek.”

ROMA TİYATROSU İHTİŞAMLI YAPISIYLA TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

1992 yılında sit alanı olarak tescillenen ve orijinal kapasitesi 5 bin kişilik olan Roma Tiyatrosu içerisinde parados binaları, seyirci oturma alanları ve sahne odası yer alırken, 1982-1986 yılları arasında yapılan kazılar sırasında pek çok heykel ve eşyalar ortaya çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandığında Arkeopark Projesi ile entegre olacak Roma Tiyatrosu; konserden tiyatroya, ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinden sempozyumlara kadar birçok kültürel çalışmalara ihtişamlı yapısıyla ev sahipliği yaparak ülke turizmine de katkı sağlayacak.