Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Ödüller Dağıtıldı!

Yarış Direktörü ve Komiserler Kurulu tarafından alınan karar, Profesyonel Bisikletçiler Derneği ve UCI’ın 2015 yılında "Ekstrem hava koşulları protokolü" ile güvenliği tehlikeye atan hava koşulları ve kaygan yol yüzeyi gibi durumlarda hakem komitesine kararıyla yarışı durdurma yetkisi kapsamında alındı.

İtalya Turu'nda 2016 ve 2018 yıllarında son etaba ev sahipliği yapan Torino ve Roma etaplarında, 2019 yılında Fransa Turu 19. etabında ve 2018 yılında Tour of Britain son etabında olumsuz hava koşulları nedeniyle etap sonlandırılmıştır.

TURKUAZ MAYO'NUN ÖDÜLÜNÜ FUAT OKTAY TAKDİM ETTİ

Spor-Toto'nun sponsorluğunda gerçekleşen Turkuaz Mayo'yu kazanan Israel Premier-Tech Takımı'ndan Patrick Bevin, ikinciliği kazanan Alpecın Fenix Takımı'ndan Tristan Jay Vine ve üçüncülüğü elde eden Drone Hoppers-Androni Takımı'ndan Eduardo Sepulveda'nın ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından verildi.

Ödül töreninden sonra bir konuşma yapan Fuat Oktay, "8 gün boyunca bisiklet severlere çok heyecanlı etaplar yaşattınız. Bu heyecanı 190 ülkede 600 milyon kişi takip etti. Bu, ülkemizin tanıtımı açısından da çok büyük önem taşıyor.

Sadece bisiklet değil, tüm branşların kendine göre bir heyecanı ve tutkusu var. Cumhurbaşkanımızın da eski bir sporcu olması ve bu TUR’u kendi himayeleri içinde düzenlenmesi daha da önemli" dedi.

Mosso'nun sponsorluğunda gerçekleşen Sprint Mayo'sunu kazanan (Yeşil) Alpecin Fenix Takımı'ndan Jasper Philipsen'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. Shimano'nun sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye'nin Güzelikleri (Beyaz) Mayo'sunu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

KIRMIZI MAYO'YU MAHMUT KAZAN VERDİ

Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleşen Kırmızı Mayo'uyu (Dağların Kralı)'Wildlife Generation Takımı'ndan Noah Granigen'in ödülünü Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mahmut Kazan taktim etti.

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan (Tour of Türkiye) Israel Premier-Tech Takımı'nın sporcusu Patrick Bevin basın toplantısında, "Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Herkes yarışmak isterdi ama parkur buna müsait değildi" dedi.