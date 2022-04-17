İkinci ara tatil sona eriyor... Yeni ders zili yarın çalıyor

ANKARA (İGFA) - İkinci dönemde 9 günlük ara verilmişti. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci için eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

18 Nisan itibariyle okullarda çalacak ders ziliyle 8 ve 12. sınıf öğrencileri için sınavalara hazırlık temposu artacak.

8'inci sınıf öğrencileri Liseler Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlanacak. Sınav 5 Haziran'da yapılacak.

12'nci sınıfların gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 18-19 Hazira'da gerçekleştirilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.