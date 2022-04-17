17 Nis 2022 - 23:29- Gündem G: 17 Nis 2022 - 23:30

İkinci ara tatil sona eriyor... Yeni ders zili yarın çalıyor

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18 milyon öğrenci için yarın ders zili çalacak. Özellikle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık tempolarını artıracakları bir süreç başlayacak.
İkinci ara tatil sona eriyor... Yeni ders zili yarın çalıyor mask
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ANKARA (İGFA) - İkinci dönemde 9 günlük ara verilmişti. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci için eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

18 Nisan itibariyle okullarda çalacak ders ziliyle 8 ve 12. sınıf öğrencileri için sınavalara hazırlık temposu artacak.

8'inci sınıf öğrencileri Liseler Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlanacak. Sınav 5 Haziran'da yapılacak.

12'nci sınıfların gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 18-19 Hazira'da gerçekleştirilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.

17 Nis 2022 - 23:29 - Gündem

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