İkinci ara tatil sona eriyor... Yeni ders zili yarın çalıyor

ANKARA (İGFA) - İkinci dönemde 9 günlük ara verilmişti. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci için eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.
18 Nisan itibariyle okullarda çalacak ders ziliyle 8 ve 12. sınıf öğrencileri için sınavalara hazırlık temposu artacak.
8'inci sınıf öğrencileri Liseler Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlanacak. Sınav 5 Haziran'da yapılacak.
12'nci sınıfların gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 18-19 Hazira'da gerçekleştirilecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.