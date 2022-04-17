Erdoğan: Türkiye Filistin'in her daim yanında

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye her daim Filistin’in yanındadır." dedi.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede, Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar dolayısıyla Ramazan’ın buruk geçerken, İsrail'in saldırılarında vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifalar diledi.

Erdoğan paylaşımında, "Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim" ifadelerini kullandı.