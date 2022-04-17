Turgut Özal mezarı başında anıldı

İSTANBUL (İGFA) - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefat yıl dönümünde Topkapı’da bulunan Anıt Mezar’ı başında anıldı.
Anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özal Ailesi’nin fertlerine taziyelerini sundu.
Tören, saygı duyuruşu ve okunan duanın ardından sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından Turgut Özal’ın Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi ve Müze Binası İnşaatı projesiyle ilgili bilgi aldı. Özal Ailesinin izinleriyle projeye başladıklarını belirten İmamoğlu, Anıt Mezar ile uyumlu bir müze inşa edeceklerini açıkladı. Yarın itibariyle ilk çalışmanın başlayacağını kaydeden İmamoğlu, “Allah izin verise Temmuz sonu gibi bitirilmesini arzu ediyoruz. Buraya gelen ve ziyaret eden vatandaşlarımız, rahmetli
Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı ziyareti esnasında güzel bir kullanım alanı oluşması, bizi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.