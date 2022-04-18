Dikkat !Felç Hastalarının Sayısı Giderek Artıyor!

Tamamlayıcı Tıp Hekimi ve Holistik Tıp Uzmanı Dr. Dinçer Erdinç konu hakkında bilgiler verdi. En tipik şekli yüzün veya gövdenin bir yarısında görülen işlev ve duyu kayıpları, yürüyememe, el işi görememe, günlük kişisel ihtiyaçlarını karşılayamamak olabilir.

Genellikle ya beyin kanaması (hipertansiyona bağlı) olabilir veya beyin damar tıkanıklıklarına (iskemleye bağlı) gerçekleşir.

Felç hastasının tedavisinde Tamamlayıcı terapilerin (eski adıyla alternatif terapilerin) başarısı 2017 yılında yapılan ve “Interntional Journal of Molecular Sciences” bilim dergisinde yayınlanan bir araştırmada ortaya konmuştur. Kafaya uygulanacak YNSA isimli özel bir iğneleme yönteminin, bazı işlev bozuklukların, his kaybını ve spastisiyeyi (kasılmaları) iyileştirici etkileri gözlemlenmiştir.

Yine 2012 yılında yapılan ve “The Journal of Alternative ABD Complementary Medicine” bilim dergisindeki araştırmada, kişiye özgü herbal (bitkisel) fitoterapi ile meridyen masaj terapinin kombine olarak uygulanmasının, felçli hastalarda günlük aktiviteleri iyileştirici etkide kaybedilmiş işlevlerin geri kazanılmasına yardımcı olduğunu göstermiştir.

Özellikle son 15 yılda felçli hastalar üzerindeki tamamlayıcı holistik terapi kombinasyonlarının, hastaya özgü yapıldığında çok yüz güldürücü sonuçlar elde edilmiştir. Hastanın kişiye özel yapılan Bilgisayarlı Kuantum Analizi sonrası hastaya özgü bütüncül (HOLİSTİK) terapi Kombinasyonuyla yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Bu tedavi yaklaşımı artık Ülkemizde de TC Sağlık Bakanlığı yetkili, eğitimli ve deneyimli uzman hekimler tarafından başarıyla uygulanmaktadır.