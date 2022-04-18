18 Nis 2022 - 09:29- Belediyeler G: 18 Nis 2022 - 09:30

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Parkede Dolu Dizgin!

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Türkiye Basketbol Ligi 27. haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 100-85 galip ayrıldı.
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Parkede Dolu Dizgin! mask
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Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta 26 asist üreten Yeşil-Beyazlılar Play-Off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

İkili oyunlar maçın seyrini değiştirdi

Dengeli başlayan karşılaşmada ilk çeyrekte son 01.30 dakikaya 15-15 eşitlikle geçildi. Mamak Belediyesi Baketbol Takımı, Kaptan Melih ile bitime kısa bir süre kala öne geçmeyi başardı ve bu periyoda 17-16 Yeşil-Beyazlıların üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrekte yayın gerisinden iyi başlayan konuk ekip, skoru 26-26 eşitledi.  Reaksiyon gösteren Yeşil-Beyazlılar 9-0’lık seri yakalayarak farkı açtı. Özellikle Chance Comache ve Kaan Sarıaslan ikilisinin hücumda çok etkili olduğu çeyreği Yeşil-Beyazlılar 47-36 ile geçti.  

Farkı korudular

Üçüncü çeyreğe daha iyi başlayan konuk ekip oldu. Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol Takımı yakaladığı 10-2 seri ile farkı 3'e çekse de bu dakikalarda yayın gerisinden inanılmaz bir ritim yakalayan Yeşil-Beyazlılar, farkı kısa sürede tekrar açtı ve çeyreği 74-64 önde kapattı.

Konuk ekip son çeyrekte  iyi bir hücumla arka arkaya kritik sayılar kaydetse de Mamak'ta sahanın en formda isimleri Marlain Veal ve Kaan cevap vererek rakibini geri püskürtmesini bildi. Son bölümde farkın etkisiyle maçın tüm oyun hakimiyetini de eline alan Yeşil- Beyazlılar karşılaşmadan 100-85 galibiyetle ayrılan taraf oldu. 

18 Nis 2022 - 09:29 - Belediyeler

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