Mamak Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinde Uğur Işılak Rüzgarı Esti!

Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Uğur Arslan’ın yaptığı sohbet programında sanattan, İslam felsefesine, şiirden, Ramazan ayının getirdiklerine kadar birçok konuda hasbihal edildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her hafta sonu gerçekleşen Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinin ilgi ile takip edildiğini ve Ramazan boyunca sohbetlerin devam edeceğini söyledi.
Başkan Murat Köse, “Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerimiz ile bu Ramazan da dijital ortamda hemşerilerimizin evlerine konuk oluyoruz. Halkımızı kültür sanat programlarıyla, böyle güzel sohbetlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda hizmetlerimizin devamı gelecek” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.