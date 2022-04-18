18 Nis 2022 - 09:33- Belediyeler G: 18 Nis 2022 - 09:34

Mamak Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinde Uğur Işılak Rüzgarı Esti!

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Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve ilgi ile takip edilen Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nde bu hafta Uğur Işılak rüzgarı esti.

Mamak Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinde Uğur Işılak Rüzgarı Esti! mask
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Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Uğur Arslan’ın yaptığı sohbet programında sanattan, İslam felsefesine, şiirden, Ramazan ayının getirdiklerine kadar birçok konuda hasbihal edildi.

 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her hafta sonu gerçekleşen Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinin ilgi ile takip edildiğini ve Ramazan boyunca sohbetlerin devam edeceğini söyledi.

 

Başkan Murat Köse, “Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerimiz ile bu Ramazan da dijital ortamda hemşerilerimizin evlerine konuk oluyoruz. Halkımızı kültür sanat programlarıyla, böyle güzel sohbetlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda hizmetlerimizin devamı gelecek” dedi. 

18 Nis 2022 - 09:33 - Belediyeler

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