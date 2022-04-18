Mamak Evinde Mutlu...

Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda oynanan maçta sergilediği performansıyla büyük beğeni toplayan Yeşil-Beyazlılar, taraftarlarına liderlik sevinci yaşattı.
Sporcularımız gurur kaynağımız
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Mamak Belediyesi Futbol Takımını başarılarından dolayı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Önümüzde bir yarı daha var. Altın kramponlarımızın aynı başarıyı lig sonuna kadar taşıyacağına ve ilçemize bir gurur daha yaşatacağına inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.