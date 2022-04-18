Mamak Evinde Mutlu...

Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda oynanan maçta sergilediği performansıyla büyük beğeni toplayan Yeşil-Beyazlılar, taraftarlarına liderlik sevinci yaşattı.

Sporcularımız gurur kaynağımız

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Mamak Belediyesi Futbol Takımını başarılarından dolayı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Önümüzde bir yarı daha var. Altın kramponlarımızın aynı başarıyı lig sonuna kadar taşıyacağına ve ilçemize bir gurur daha yaşatacağına inanıyoruz” dedi.