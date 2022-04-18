Başkentte 25 Yıllık Çilede Sona Yaklaşıldı! İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı Tamamlanıyor...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5,6 kilometre uzunluğunda, 1 alt geçit ile 4 köprüden oluşan ana bulvarın kısa sürede trafiğe açılacağı müjdesini nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada “İstasyon Caddesi ki ne Başbakanlar, ne Başkanlar söz verdi; yapmak bize nasip oldu, çok yakında açacağız” sözleriyle duyurdu.
25 yıllık çözülemeyen ulaşım sorunlarına neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ve Sincan ilçesinde yaşayan 1,5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğunu azaltmak için başladığı ‘Alternatif Bulvar’ çalışmalarında sona yaklaştı.
1 alt geçit ve 4 üst geçit köprüsü olmak üzere 5 sanat yapısından oluşan alternatif bulvarın kısa sürede trafiğe açılacağı müjdesini nisan ayı meclis toplantısında duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İstasyon Caddesi ki ne Başbakanlar, ne Başkanlar söz verdi; yapmak bize nasip oldu, çok yakında açacağız” dedi.
BÖLGENİN TRAFİK ÇİLESİNE SON VERECEK
Can güvenliğini önceleyerek Başkentlileri konforlu ve kesintisiz ulaşım ağlarıyla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ana bulvar uzunluğu 5,6 kilometre, yan yollarla birlikte toplam 8,7 kilometreden oluşan alternatif bulvarı hizmete açmak için gün sayıyor.
İlk önce Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eryaman Garı alt geçit ayağındaki çalışmalar kapsamında prekast ve korkuluk imalatları ile asfalt yapım çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, U dönüş köprüsü ve YHT Eryaman Garı alt geçidindeki çalışmaları da sonlandırdı.
BULVARIN TRAFİĞE AÇILMASI İÇİN DEVLET DEMİRYOLLARI’NIN DEPLASE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMASI BEKLENİYOR
Türk Kızılayı Caddesi’ne yapılacak bağlantı köprüsü dahil 1682. Cadde’de yer alan bağlantı köprüsündeki çalışmaları da bitiren Büyükşehir Belediyesi son olarak demiryolu üst geçit köprüsündeki çalışmalarda yüzde 95 oranında ilerleme sağladı.
Ağustos 2021 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarının deplase çalışmalarını bitirmesi beklenen, bölgenin trafik çilesine son verecek tek yön ve 3 şeritten oluşan alternatif bulvarın, aydınlatma çalışmalarının da tamamlanmasıyla en geç 1 ay içinde hizmete açılması planlanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.