Yazın Saç Ekimi Yapılır Mı? Beyaz Saçlar Ekim İçin Uygun Mu? İşte Saç Ekiminde Doğru Bilinen Yanlışlar Neler?

Söz konusu saç ekimi olduğunda doğru bilinen yanlışlar sebebiyle saç ektirmeye ön yargılı kişilerin aslında başarılı bir işlem sonrasında istediği görünüme kavuştuğunu söyleyen GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, her tedavinin kişiye özgü olduğunu ve tedavi öncesinde gerekli testlerin yapılarak saç ekimi operasyonuna geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

Erkekler arasında en sık başvurulan estetik uygulamalarının başında gelen saç ekimi operasyonları hem kaybedilen saçları hem de özgüveni yeniden kazandırıyor. Kişinin saç tipine ve yüz formuna ve kök kalitesine uygun olarak yapılan bu operasyonun başarıya ulaşması ise kişinin doğru ellere emanet edilmesiyle mümkün oluyor.

Çoğu zaman hastaların başkalarından duyduğu ya da internetten okuduğu yanlış bilgiler yüzünden endişeli olduğunu veya mümkün olmayan sonuçlar istediğini dile getiren GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, bilgi karmaşasını önlemek için saç ekimi konusunda doğru bilinen yanlışları anlatıyor.

Yazın saç ekimi yapılır mı?

Çoğu kişi, yaz mevsiminin saç ekimi için uygun olmadığını düşünse de kışın en soğuğunda ya da yazın en sıcağında bile saç ekimi yapılabilir. Bu operasyon için zaman fark etmez, önemli olan kişinin 4 hafta boyunca güneşten kendini koruyabilmesidir. Özellikle de hastalara operasyon yapılan alanla teması olmayan şapka ve bereler önerilir.

İnce telli saçlara saç ekimi uygulanabilir mi?

En sık dile getiren yanlış bilgilerden biri de ince telli saçlara sahip olan kişilere saç ekimi yapılmayacağıdır. Ancak daha fazla greft uygulanarak bu hastalara saç ekimi yapmak mümkündür. Burada önemli olan doktorun saç analizini yaparak doğru tedavi yaklaşımını belirlemesidir. Sonrası ömür boyu kullanılacak sağlıklı saçlardır.

Saç ekimi için saçların tamamının dökülmesi beklenmeli mi?

Hayır! Saçının seyrekliğinden şikâyet eden herkes istediği zaman saç ekimi işlemi yaptırabilir. Hatta saç ekimi için belli bir saç oranının bulunması uygulanacak işlemin başarılı olmasında önemli bir etkendir. Dolayısıyla saç ekimi için kel kalmayı beklemeye gerek yoktur.

Saç ekiminden sonra denize girilmez mi?

Yazın habercisi baharın geldiği bugünlerde saç ekimi operasyonu ile tatil planları arasında kalanlar olabilir. Ancak doğru planlama ile ikisi de yapılabilir. Şöyle ki, ekim yapılan alanın 1 hafta süre ile korunması gerekir. Sonrasında yine dikkati elden bırakmadan normal hayata dönmek mümkündür. Bu süreçte uygulanan teknikte önemlidir. Ayrıca 4 hafta sonra da denize veya havuza girilebilir.

Beyaz saçlar ekim için uygun mu?

Uygun ekipman, donanımlı merkez ve uzman kişilerce dikkatli ve özenli bir şekilde yapıldığında beyaz saçlar da ekim için uygundur. Beyaz saç köklerinin görülmesi daha zor olacağından bunun için özel optik büyüteçler kullanılır ve saç ekimi operasyonu gerçekleştirilir.