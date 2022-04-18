Topuklu Ayakkabı Giymek Omurga Rahatsızlığı Sebebi...

Topuklu ayakkabılar sık giyildiği takdirde vücudun kuvvet merkezinde öne doğru kayma oluşur, bu da kalça ve omurganın hizasını bozar” dedi. Omurga sağlığının, tüm bedenin dengesi için çok önemli olduğunu belirten Medical Park Tarsus Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Ünal uyarılarda bulundu.

Ofis ortamında giyilen yüksek topuklu ve gösterişli ayakkabıların, uzun vadede ciddi problemler oluşturabileceğine değinen Op. Dr. Ferit Ünal, “Topuklu ayakkabılar ayak anatomisini bozarak vücutta ciddi problemlere yol açar. Topuklu ayakkabı giyildiği takdirde vücudun kuvvet merkezinde öne doğru kayma oluşur, bu da kalça ve omurganın hizasını bozar” açıklamasında bulundu.

MASA BAŞINDA ÇALIŞANLAR ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ

Omurga sağlığını korumak için öncelikle vücuda aşırı yük binmesine sebep olacak pozisyonlardan kaçınmamız gerektiğini söyleyen Op. Dr. Ünal, “Çalışan insanlar gün içerisinde uzun saatler boyunca masa başında oturdukları için sandalyelerinde mutlaka bel desteği bulundurmalıdırlar.

Masa ve sandalyenin pozisyonu ve bilgisayarın konumu duruş bozukluğuna neden olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bir diğer önemli konu ise gün içinde düzenli egzersiz yapmaktır. Ofiste uzun saatler hareketsiz çalışan herkes, belirli aralıklarla küçük egzersizler yaparak omurga sağlığını koruyabilir. Günde sadece 5-10 dakikalık egzersizlerle ve doğru duruş-oturuş pozisyonlarıyla omurganıza daha iyi bakmış olursunuz” diye konuştu.

BESLENME ŞEKLİ, KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

Hem erkeklerin hem de kadınların, kemik kütlelerini korumak için iyi beslenmeye, kalsiyuma ve D vitaminine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Op. Dr. Ünal, “Orta yaştaki kadınlar ve bazı erkekler, yaşlandıkça kemik kütlesini iyileştirmek veya korumak için hormonal takviye (östrojenler veya androjenler) ihtiyaç duyabilir.

Ancak yaşlı insanlar için bu hormonlar genellikle tavsiye edilmez. Tipik olarak kemiği önemli ölçüde zayıflamış yaşlı insanlar için kemik koruyucu veya kemik geliştirici ilaçlar iyi seçeneklerdir” dedi.

EGZERSİZ İHMAL EDİLMEMELİ

Egzersizin kaslar üzerinde etkili olduğu gibi kemiklerin de güçlenmesini sağladığını vurgulayan Op. Dr. Ünal, şu bilgileri paylaştı:

“Egzersiz, gençken güçlü kemikler oluşturmak için, yaşlandıkça kemik gücünü korumak için gereklidir. Kemik canlı bir doku olduğundan üzerine uygulanan kuvvetlere tepki olarak zamanla değişir. Düzenli egzersiz yaptığınızda, kemiğiniz daha fazla kemik oluşturarak ve daha yoğun hale gelerek uyum sağlar. Kemikteki bu iyileşme, yeterli kalsiyum ve D vitamini dâhil olmak üzere iyi beslenmeyi de gerektirir.”

BİLİNÇSİZCE YAPILAN EGZERSİZLER SAKATLIĞA SEBEP OLABİLİR

Omurganın tüm vücudun dengede kalmasını sağlayan temel yapı olduğunu dile getiren Op. Dr. Ünal, “Omurga sağlığı için düzenli egzersiz yapılmalıdır. Omurga yoğun kas gruplarının bulunduğu bir bölgedir. Bilinçsizce yapılan egzersizler ciddi sakatlıklara sebep olabilir. Çünkü yapılan her yanlış hareket omurga üzerine yanlış yük bindirerek sağlıklı olmak için yapılan sporu kişiye zarar verecek bir duruma dönüştürebilir” ifadelerini kullandı.

Omurga sağlığının korunmasının önemine dikkat çeken Op. Dr. Ünal, “Omurga sağlığını korumanın en önemli yolu, hatalı duruş alışkanlıkları sonucu fazla yük binmesini engelleyecek düzgün omurga alışkanlıkları edinmektir. Diğer önemli unsur ise koruyucu yaklaşım ve egzersizler ile hastalık oluşmadan önce gerekli önlemleri almaktır” dedi.

DÜZENLİ DOKTOR KONTROLLERİ YAPILMALI

Omurgadan doğabilecek rahatsızlıkların bel, boyun, sırt ağrılarının yanı sıra nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik gibi şikâyetlere de neden olduğunu söyleyen Op. Dr. Ünal, kollarda herhangi bir ağrı, uyuşma ya da genel olarak halsizliğin fark edilmesi durumunda gecikmeden bir hekime danışmanın büyük önem taşıdığının altını çizdi.