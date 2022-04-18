Amerika'ya Türk Gıda Ürünleri İhracatı Arttı!

EİB Turquality Projesi ile ABD’ye Türk gıda ürünleri ihracatı arttı.

İZMİR (İGFA) - Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılmasına yönelik olarak Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 Birlik paydaşlığında (Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği), Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve EİB organizasyonunda yürütülmekte olan Turquality Projesi kapsamındaki faaliyetlerin olumlu dönüşleri görülmeye başlandı.

Tanıtımı yapılan sektör verileri incelendiğinde; meyve sularında yüzde 75, bitkisel yağlarda yüzde 70, levrekte yüzde 60, kuru kayısıda yüzde 50, zeytinyağında yüzde 30, baharat ürünlerinde yüzde 26 oranında ihracat artışı kaydedildi. Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen projemizde hedeflerimizi yükselterek faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.