18 Nis 2022 - 11:24- Gündem G: 18 Nis 2022 - 11:25

Amerika'ya Türk Gıda Ürünleri İhracatı Arttı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,“Trademap verilerine göre, Proje kapsamında tanıtımı yapılan ürün grupları toplamında ABD’nin tüm dünyadan 2021 yılında gerçekleştirdiği ithalat 2020 yılına göre yüzde 19 artarken, aynı ürün gruplarında Türkiye’den ithalatı yaklaşık yüzde 34 artış gösterdi.
Amerika'ya Türk Gıda Ürünleri İhracatı Arttı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

EİB Turquality Projesi ile ABD’ye Türk gıda ürünleri ihracatı arttı.

İZMİR (İGFA) - Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılmasına yönelik olarak Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 Birlik paydaşlığında (Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği), Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve EİB organizasyonunda yürütülmekte olan Turquality Projesi kapsamındaki faaliyetlerin olumlu dönüşleri görülmeye başlandı.

Tanıtımı yapılan sektör verileri incelendiğinde; meyve sularında yüzde 75, bitkisel yağlarda yüzde 70, levrekte yüzde 60, kuru kayısıda yüzde 50, zeytinyağında yüzde 30, baharat ürünlerinde yüzde 26 oranında ihracat artışı kaydedildi. Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen projemizde hedeflerimizi yükselterek faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

18 Nis 2022 - 11:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Amerika'ya Türk Gıda Ürünleri İhracatı Arttı! mask
Amerika'ya Türk Gıda Ürünleri İhracatı Arttı!
Turgut Özal mezarı başında anıldı mask
Turgut Özal mezarı başında anıldı
Başkentte 2 Bin Yıllık Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor: Antik Roma Tiyatrosu! mask
Başkentte 2 Bin Yıllık Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor: Antik Roma Tiyatrosu!
Abluka'da ilk operasyon Diyarbakır'da mask
Abluka'da ilk operasyon Diyarbakır'da
Avrupalı mutfak eşyasında Türkiye'yi seçiyor mask
Avrupalı mutfak eşyasında Türkiye'yi seçiyor
540 bin engelli vatandaşa 1,3 milyar lira bakım desteği mask
540 bin engelli vatandaşa 1,3 milyar lira bakım desteği
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status