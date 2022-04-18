Pursaklar'ın Seymenleri Ramazan Etkinliklerinde!

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Seymen Geleneğini tanıtımı ve Seymen oyunları ile devam etti.

Pursaklar Belediyesi tarafından her gün iftardan sonra Yaşam Merkezinde düzenlenen Ramazan etkinliği kapsamında keyifli ve coşku dolu anların yaşandığı oyunlarda, Pursaklar'ın Seymenlerinin sunduğu gösteri vatandaşlardan büyük alkış aldı.

‘‘Pursaklar'da Ramazan, Yaşam Merkezimizin her köşesinde dolu dolu geçiyor’’

Ankara’nın vazgeçilmez değerlerinden olan Seymen Kültürü Pursaklar’da yaşatıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar'da Ramazan, Yaşam Merkezimizin her köşesinde dolu dolu geçiyor.

Ankara’mızın kültür mirası olan Seymen Geleneği ortaya koyduğu muhteşem gösterileri ile hemşehrilerimize unutulmaz bir gün yaşattı. Ortaya koyacağımız her türlü etkinliklerle vatandaşlarımızın gönüllerine girmek için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.