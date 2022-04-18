Pursaklar'ın Seymenleri Ramazan Etkinliklerinde!

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Seymen Geleneğini tanıtımı ve Seymen oyunları ile devam etti.
Pursaklar Belediyesi tarafından her gün iftardan sonra Yaşam Merkezinde düzenlenen Ramazan etkinliği kapsamında keyifli ve coşku dolu anların yaşandığı oyunlarda, Pursaklar'ın Seymenlerinin sunduğu gösteri vatandaşlardan büyük alkış aldı.
‘‘Pursaklar'da Ramazan, Yaşam Merkezimizin her köşesinde dolu dolu geçiyor’’
Ankara’nın vazgeçilmez değerlerinden olan Seymen Kültürü Pursaklar’da yaşatıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar'da Ramazan, Yaşam Merkezimizin her köşesinde dolu dolu geçiyor.
Ankara’mızın kültür mirası olan Seymen Geleneği ortaya koyduğu muhteşem gösterileri ile hemşehrilerimize unutulmaz bir gün yaşattı. Ortaya koyacağımız her türlü etkinliklerle vatandaşlarımızın gönüllerine girmek için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.