Çankayalı Çocuklar “Benimle Oynar Mısın?” Dediler!

Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, 16-17 Nisan’da Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi’nde, “Benimle Oynar mısın?” etkinliği düzenlendi.

Çankayalı çocuklar için dolu dolu bir hafta sonu hazırlayan Çankaya Belediyesi, Müzik Atölyesi’nde hafta sonunu tiyatro gösterileri, mini konserler, oyuncak tasarım ve oyun atölyeleriyle geçirdi. Müzik ve dansın da yer aldığı etkinliklerde çocuklar, 23 Nisan mutluluğunu erken yaşamaya başladılar. Gönüllerince oyunlar oynayıp eğlenen minikler oyun oynarken öğrenme imkanı da bulmuş oldular.

TAŞDELEN: “BİZ EN ÇOK ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ”

Çankaya Belediyesi olarak ulusal egemenliğin 102. yılında dopdolu bir kutlama programı hazırladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Her zaman söylüyoruz; kreşlerimiz, müzik atölyelerimiz, Çankaya Evlerimiz, 23 Nisan Çocuk Evimiz ve bebek kütüphanemizle biz en çok çocukların belediyesiyiz. Merkezlerimizde, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızın bilgi ve becerilerini artıran eğitsel çalışmalar yapıyoruz. 23 Nisan’da çocuklarımıza eğlenirken öğrenecekleri etkinlikler düzenledik ” ifadelerinde bulundu.