Yozgatlılar Çankaya’nın İftar Sofrasında Buluştu!

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlenen iftar yemeklerinin son konukları Ankara’da yaşayan Yozgatlılar oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Yozgatlı vatandaşları iftar yemeğinde ağırladı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftara Ankara’da bulunan Yozgat derneklerinin üyeleri katıldı.

Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, Yozgatlı derneklerin yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı.

TAŞDELEN: “ÇANKAYA MİLLETİN EVİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Yozgatlılara verdiği iftar yemeğinde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Bizi buluşturan şey, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımızdır. Anıtkabir’in bulunduğu ilçede belediye başkanlığı yapmaktan ve bir aile geleneği olarak vatanıma, bayrağıma, milletime sahip çıkmaktan her zaman onur duyuyorum” dedi. Taşdelen sözlerini, “Ramazan ayının birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi artırmasını diliyorum. Çankaya sizin evinizdir ve milletin evi olmaya da devam edecektir” şeklinde tamamladı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iftar vesilesiyle kendilerini bir araya getiren Alper Taşdelen’e teşekkür etti.