18 Nis 2022 - 13:15- Belediyeler G: 18 Nis 2022 - 13:16

Kahramankazan'da Parklar Bahar İçin Hazırlanıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım-onarım çalışması başlattı. Bank ve kamelyaların onarımından çiçek ve ağaç dikimine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar rengârenk görüntüsüyle bahara “merhaba” dedi.
Kahramankazan'da Parklar Bahar İçin Hazırlanıyor... mask
+11
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Kahramankazanlılar da park ve bahçelerinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Ekipler ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor. 

“Vatandaşımız en iyisine layık” 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Oğuz, “Vatandaşlarımızın baharın keyfini çıkaracağı park ve bahçelerimizi daha kullanışlı ve görsel açıdan daha donanımlı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızın buralarda sağlık ve huzur bulmasını istiyoruz. Vatandaşımızın sağlık ve mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız herşeyin en iyisine layık” diye konuştu.

18 Nis 2022 - 13:15 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kahramankazan'da Parklar Bahar İçin Hazırlanıyor... mask
Kahramankazan'da Parklar Bahar İçin Hazırlanıyor...
Yozgatlılar Çankaya’nın İftar Sofrasında Buluştu! mask
Yozgatlılar Çankaya’nın İftar Sofrasında Buluştu!
Çankayalı Çocuklar “Benimle Oynar Mısın?” Dediler! mask
Çankayalı Çocuklar “Benimle Oynar Mısın?” Dediler!
Pursaklar'ın Seymenleri Ramazan Etkinliklerinde! mask
Pursaklar'ın Seymenleri Ramazan Etkinliklerinde!
Keçiören'de Türkü Dolu Kırşehir Gecesi! mask
Keçiören'de Türkü Dolu Kırşehir Gecesi!
Mamak Evinde Mutlu... mask
Mamak Evinde Mutlu...
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status