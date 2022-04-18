Agsad Sergisi 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde Ankara Kent Konseyinde Açıldı!

Anadolu Görsel Sanatlar Derneği’nin (AGSAD) 8. kuruluş yıl dönümü karma resim sergisi, Ankara Kent Konseyi (AKK) Sergi Salonu’nda açıldı. Keman dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen açılışa, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AGSAD Başkanı Gülnaz Yılmaz Tezcan, AKK Yürütme Kurulu ile AGSAD üyeleri katıldı.

Başkent’te kültür ve sanat çalışmalarına destek olmaya devam eden Ankara Kent Konseyi (AKK), Anadolu Görsel Sanatlar Derneği’nin (AGSAD) 8. kuruluş yıl dönümü karma resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

AKK Sergi Salonu’nda 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde keman dinletisi eşliğinde açılışı yapılan ve 38 sanatçının 50 eserinin yer aldığı sergiye; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın yanı sıra AGSAD Başkanı Gülnaz Yılmaz Tezcan, AKK Yürütme Kurulu üyeleri ile AGSAD üyeleri katıldı.

YILMAZ: “BOZKIRIN ORTASINDA KÜÇÜK BİR KENT TANIMI YAPANLARI MAHCUP EDECEK KADAR BÜYÜK BİR İLGİDİR”

Sergiyi gezen ve Başkent’te kültür ve sanat faaliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Yılmaz, “Pandemiden önce 2 milyon kişinin kültür ve sanat hizmeti aldığı bir kentte yaşıyoruz biz. Bozkırın ortasında küçük bir kent tanımı yapanları mahcup edecek kadar büyük bir ilgidir.

Dolayısıyla sanata dair her alanda öncü olan bu kent, Kent Konseyi’nin Kültür Sanat Grubuyla bütün sanat dallarında da öncü olmaya çalışıyor. Çizimi, sanatın dürüstlüğü olarak tanımlarlar. O çizgiler yalan söylemez derler ya, sözsüz şiirlerdir derler tablolar için dolayısıyla anlayana çok şey var” dedi.

Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Başkanı Gülnaz Yılmaz Tezcan da sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Bugün aynı zamanda Dünya Sanat Günü. Dünya Sanat Günü’nde Derneğimizin 8. kuruluş yıl dönümünü sizlerle beraber yaşamaktan ve paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Biz diyoruz ki sanat iyileştirir, sanat diller ve dinler üstüdür” ifadelerine yer verdi. Sergi, 22 Nisan 2022 Cuma gününe kadar Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.