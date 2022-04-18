Niğdeliler Ankara'da Hasret Giderdi!

Başkent Niğde Vakfı’nın düzenlediği iftar organizasyonu 650 kişinin iştirak ettiği geniş katılımla gerçekleşti. Murat Karakaya (NİĞDE)- Başkent Niğde Vakfı düzenlediği etkinliklerle memleket hasreti çeken Niğdelileri bir araya getirmeyi sürdürüyor.

İstanbul Marmara Dernekleri Federasyonu Başkan ve Yardımcısı, Ege Bölgesi Dernekler Federasyonu Başkanı ve Ankara'daki bazı sendika temsilcisi hemşerilerimiz de iftar programında yerlerini aldılar.

Başkent Niğde Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Buluş yaptığı açıklamasında, iftar programına ev sahipliği yapan hemşerimiz Gülsün Bor'a teşekkür ederken, şunları söyledi: "Organizasyona ev sahipliği yapan hemşehrimiz Gülsün Bor’a, Vakfımız ve Ankara Niğde Dernekler Federasyonu yönetim kurulundaki arkadaşlara özverili çalışmalarından ve emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız.

Hep birlikte büyüyeceğiz Vakfımıza olan ilgi destek ve heyecanınızın artması dileklerimizle iyi varsınız bizim için anlamlı ve önemlisiniz.’’