18 Nis 2022 - 13:37- Gündem G: 18 Nis 2022 - 13:38

Kızılay’dan Dünya Yetimler Günü'nde Srebrenitsa’da iftar!

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“Dünya Yetimler Günü” vesilesiyle düzenlenen iftara Türk Kızılay Genel Merkezi ve Bosna Hersek şubesinden yetkililer, Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ve beraberindeki heyet, yerel siyasiler, şehit yakınları, Srebrenitsa Anneleri Derneği yetkilileri, yetimler ve yetim aileleri katıldı.
Kızılay’dan Dünya Yetimler Günü'nde Srebrenitsa’da iftar! mask
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Türk Kızılay, Bosna Hersek Srebrenitsa’da iftar programı düzenledi. İZMİR (İGFA)-  İftar programında 1995 Srebrenitsa Soykırımı’nın kurbanları da anıldı. Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, Dünya Yetimler Günü’nde Srebrenitsa Anneleri ve yetimlerle iftarın yapıldığını aktarırken ramazanın birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını vurguladı.

Açıklamalarına devam eden Şanlı, “Türk Kızılay Bosna Hersek Şubesi 3,5 yıldır Bosna Hersek'teki yardım kurumları ile iş birliği içerisinde hizmet veriyor. Bizim kültürümüz ve dinimiz yetimleri korumamız ve onların iyiliği için hizmet vermemiz gerektiğini, medeniyetimiz ise yetimlere ilginin insanlığı koruduğunu öğretiyor. Dünyadaki kötülükleri durduramayabiliriz ama iyiliği artırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa’da 100 aileye ramazan kumanyası dağıtılırken bayram öncesi 100 yetim için bayram paketi hazırlanacak.

18 Nis 2022 - 13:37 - Gündem

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