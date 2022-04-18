18 Nis 2022 - 14:05- Belediyeler G: 18 Nis 2022 - 14:06

Keçiören Haber: Yeni Lezzetlerin Uygulama Noktası Workshop'u !

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Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından kursiyerlere yönelik verilen yemek yapımının püf noktalarına ilişkin eğitimlerin ardından uygulamalı dersler için workshop etkinliği düzenlendi.
Keçiören Haber: Yeni Lezzetlerin Uygulama Noktası Workshop'u ! mask
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Bu kapsamda kursiyerlerin katılımıyla KEÇMEK öğretmenleri tarafından düzenlenen workshop etkinliğinde lezzetli yemek yapım tüyoları ve malzemelerin seçimi konusundaki incelikler anlatıldı. Öğretmenler ve kursiyerler daha sonra uygulamalı olarak güveçte közlenmiş patlıcanlı ve kaşarlı köfte yaptılar.

İlçede KEÇMEK ve İŞKUR işbir​liğinde 21, yalnızca KEÇMEK bünyesinde ise 38 farklı branşta kurs imkânı tanıdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK’te farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir.

Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca ilgi duydukları sanatlara da yönelebiliyor bu sanatları icra ederken kendilerini ruh olarak da geliştiriyorlar.” dedi.

18 Nis 2022 - 14:05 - Belediyeler

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