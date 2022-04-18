Sincan’da Muazzez Ersoy ve Ümit Besen İle Nostalji Rüzgarı Esti!

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği ve her yaşa hitap eden etkinlikler, birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle sürüyor. Sincanlılara Ramazan coşkusunu yaşatan etkinliklerde bu hafta sanatçı Muazzez Ersoy ve Ümit Besen kulakların pasını sildi.
Sincan Kent Meydanında gerçekleşen etkinliklerle Ramazan’ın unutulmaz eğlencelerini yeniden yaşayan Sincanlılar unutulmaz şarkılarla da geçmişin kapılarını aralıyor.
Bu hafta Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan akşamları etkinliklerinde yine önemli isimler konuk oldu.
Animasyon gösterileri ve yarışmalarla başlayan etkinliklerin ardından birbirinden değerli sanatçılar Sincanlılarla buluştu. Sevilen sanatçılar Muazzez Ersoy ve Ümit Besen şarkıları eşliğinde Sincan’da Ramazan coşkusu yaşandı. Ramazan boyunca Şehr-i Ramazan etkinlikleri her Cuma ve cumartesi akşamı Kent Meydanında devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.