18 Nis 2022 - 14:25- Belediyeler G: 18 Nis 2022 - 14:26

Sincan’da Muazzez Ersoy ve Ümit Besen İle Nostalji Rüzgarı Esti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan’da Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Oruçlu geçen saatlerin ardından iftarını yapan Sincanlılar soluğu Kent Meydanı’ndaki konserlerde alıyor. Bu hafta sonunda Sincanlılar Muazzez Ersoy ve Ümit Besen’le nostalji yaşadı.
Sincan’da Muazzez Ersoy ve Ümit Besen İle Nostalji Rüzgarı Esti! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği ve her yaşa hitap eden etkinlikler, birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle sürüyor. Sincanlılara Ramazan coşkusunu yaşatan etkinliklerde bu hafta sanatçı Muazzez Ersoy ve Ümit Besen kulakların pasını sildi.

Sincan Kent Meydanında gerçekleşen etkinliklerle Ramazan’ın unutulmaz eğlencelerini yeniden yaşayan Sincanlılar unutulmaz şarkılarla da geçmişin kapılarını aralıyor.  

Bu hafta Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan akşamları etkinliklerinde yine önemli isimler konuk oldu.

Animasyon gösterileri ve yarışmalarla başlayan etkinliklerin ardından birbirinden değerli sanatçılar Sincanlılarla buluştu. Sevilen sanatçılar Muazzez Ersoy ve Ümit Besen şarkıları eşliğinde Sincan’da Ramazan coşkusu yaşandı. Ramazan boyunca Şehr-i Ramazan etkinlikleri her Cuma ve cumartesi akşamı Kent Meydanında devam edecek.

18 Nis 2022 - 14:25 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören Haber: Yeni Lezzetlerin Uygulama Noktası Workshop'u ! mask
Keçiören Haber: Yeni Lezzetlerin Uygulama Noktası Workshop'u !
Agsad Sergisi 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde Ankara Kent Konseyinde Açıldı! mask
Agsad Sergisi 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde Ankara Kent Konseyinde Açıldı!
Kahramankazan'da Parklar Bahar İçin Hazırlanıyor... mask
Kahramankazan'da Parklar Bahar İçin Hazırlanıyor...
Yozgatlılar Çankaya’nın İftar Sofrasında Buluştu! mask
Yozgatlılar Çankaya’nın İftar Sofrasında Buluştu!
Çankayalı Çocuklar “Benimle Oynar Mısın?” Dediler! mask
Çankayalı Çocuklar “Benimle Oynar Mısın?” Dediler!
Pursaklar'ın Seymenleri Ramazan Etkinliklerinde! mask
Pursaklar'ın Seymenleri Ramazan Etkinliklerinde!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status