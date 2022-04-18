İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki!

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıların lanetlendiğinin altı çizilen açıklamada, "İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir. Türkiye, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdürecektir. Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.