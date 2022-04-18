Konut fiyatları yeni rekor kırdı

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Veriler Şubat'ta konut fiyatlarının yüzde 96,4 arttığını gösterdi. Açıklanan verilere göre yıllık konut fiyat artışında da yeni rekor kaydedildi.

3 BÜYÜK İLDE DURUM

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,9, 16,0 ve 12,7 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, 97,1 ve 90,1 oranlarında artış gösterdi.

Hatırlanacağı gibi Ocak ayında konut fiyatları yüzde 77,36 artış göstermişti. Aylık bazda bakıldığında Şubat artışı yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

Konut fiyat endeksine göre Şubat ayında yeni konutlar endeksi yıllık yüzde 102,2 arttı. Yeni olmayan konutlarda fiyatlar ise yıllık bazda yüzde 95,3 artış olarak yansıdı.