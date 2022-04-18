TFF: MHK'da Sabri Çelik dönemi

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda hem yönetim kurulu üyeliğine atama yaparken, Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini de belirledi.

Toplantıda Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Sabri Çelik getirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan MHK üyeliklerinde ise şu isimler yer aldı. Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu. Öte yandan Yönetim Kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş de TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.

Hatırlanacağı gibi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ve üyeleri dün Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yardımcı'ya istifalarını sunmuştu.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

1959 yılında dünyaya gelen Sabri Çelik, eski hakemdir. 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Sabri Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. Çelik, hekemlik kariyerinde son olarak Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Sabri Çelik, uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.