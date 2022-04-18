18 Nis 2022 - 21:37- Gündem G: 18 Nis 2022 - 21:38

Diyanet'ten Müjdeli Haber! 2022 Yılı hac kontenjanı belli oldu...

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı hac ibadeti için Türkiye'den kutsal topraklara 37 bin 770 hacı adayı kabul edileceğini duyurdu.
Diyanet'ten Müjdeli Haber! 2022 Yılı hac kontenjanı belli oldu... mask
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ANKARA (İGFA) - Türkiye'de milyonların beklediği hac kontenjanıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Erbaş, paylaşımında, "2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

18 Nis 2022 - 21:37 - Gündem

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