18 Nis 2022 - 21:37- Gündem

Diyanet'ten Müjdeli Haber! 2022 Yılı hac kontenjanı belli oldu...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı hac ibadeti için Türkiye'den kutsal topraklara 37 bin 770 hacı adayı kabul edileceğini duyurdu.