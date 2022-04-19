19 Nis 2022 - 09:27- Belediyeler G: 19 Nis 2022 - 09:28

Çocukların Favorisi Çocuk Kulübü!

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Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü gün boyu çocuklarla dolup taşıyor. Kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar pek çok değişik etkinlik ve eğlencenin olduğu Çocuk Kulübü çocukların büyük beğenisini topluyor.
Çocukların Favorisi Çocuk Kulübü! mask
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Başkent Millet Bahçesi’nde bulunan Çocuk Kulübü, çocukların büyük ilgisini çekti. Eğlencenin de adresi artık Başkent Millet Bahçesi... Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği alan, çocukların da büyük ilgisini çekiyor.  

ÇOCUK KULÜBÜ MUTLULUK KAYNAĞI OLDU 

Çocukların mutlu olacağı projeler hayata geçirmeyi çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu güzel alanda çocuklarımızın neşeli kahkahalarını duyduğumuz için çok mutluyuz. Çocuk Kulübümüz her gün birbirinden güzel, pırıl pırıl yavrularımızla dolup taşıyor.

Çocuklar ve ebeveynleri kulübe büyük ilgi gösteriyor. Düzenlediğimiz etkinlik programlarımızla Çocuk Kulübü'nü daha da eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Çocuk kulübümüz herkes için mutluluk kaynağı oldu, inşallah hep de böyle olacak…” dedi.

Başkent Millet Bahçesi'nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Ankara'mızın kalbinde yemyeşil bir vaha olan Millet Bahçesi büyük ilgi gördü. Her yaştan vatandaşımız burada kendine göre bir eğlence bulabiliyor, buraya gelen herkes neşe içinde alandan ayrılıyor. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

19 Nis 2022 - 09:27 - Belediyeler

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