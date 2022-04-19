Çocukların Favorisi Çocuk Kulübü!

Başkent Millet Bahçesi’nde bulunan Çocuk Kulübü, çocukların büyük ilgisini çekti. Eğlencenin de adresi artık Başkent Millet Bahçesi... Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği alan, çocukların da büyük ilgisini çekiyor.
ÇOCUK KULÜBÜ MUTLULUK KAYNAĞI OLDU
Çocukların mutlu olacağı projeler hayata geçirmeyi çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu güzel alanda çocuklarımızın neşeli kahkahalarını duyduğumuz için çok mutluyuz. Çocuk Kulübümüz her gün birbirinden güzel, pırıl pırıl yavrularımızla dolup taşıyor.
Çocuklar ve ebeveynleri kulübe büyük ilgi gösteriyor. Düzenlediğimiz etkinlik programlarımızla Çocuk Kulübü'nü daha da eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Çocuk kulübümüz herkes için mutluluk kaynağı oldu, inşallah hep de böyle olacak…” dedi.
Başkent Millet Bahçesi'nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Ankara'mızın kalbinde yemyeşil bir vaha olan Millet Bahçesi büyük ilgi gördü. Her yaştan vatandaşımız burada kendine göre bir eğlence bulabiliyor, buraya gelen herkes neşe içinde alandan ayrılıyor. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.