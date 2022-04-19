OGM’den 23 Nisan Orman ve Çocuk Şenliği!

Rafadan Tayfa, Niloya, Keloğlan, Harika Kanatlar gibi çocukların severek takip ettiği çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlikler, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli gösterilerle renklenecek. İstanbul’da 23 Nisan cumartesi günü Belgrad Ormanı’nda düzenlenecek Orman ve Çocuk Şenliği saat 13.00’te başlayacak.
Çocuklara ve gençlere orman sevgisini aşılamak için projeler geliştirmeye devam eden OGM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Eskişehir, Şanlıurfa, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin’de binlerce çocuk ile birlikte kutlayacak.
10 ayrı şehirde düzenlenecek şenliklerde çeşitli yarışmalar, tiyatro oyunları, kukla ve illüzyon gösterileri, şişme oyun parkurları ve ücretsiz ikramlar yer alacak.
Gösteri Programı Detayları:
Ankara - Rafadan Tayfa sahne gösterisi
Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Yerleşkesi – Etimesgut
Saat: 13.00
İstanbul - Rafadan Tayfa sahne gösterisi
Belgrad Ormanı Neşet Suyu Dikçatı Mevkii
Saat: 13.00
Adana – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi
Balcalı Orman İşletme Şefliği Yerleşkesi, Yeni Adana Stadyumu Karşısı – Sarıçam
Saat: 14.00
Mersin – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi
Mersin Orman Fidanlık Müdürlüğü Davultepe-Mezitli
Saat: 14.00
Konya – Elif’in Düşleri Sahne Gösterisi
Meram Tavusbaba Ormanı Meram
Saat: 12.00
Eskişehir – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi
Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Kocakır Sosyal Tesisleri Odunpazarı
Saat: 13.00
Hatay – Keloğlan Sahne Gösterisi
Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü Yerleşkesi Antakya
Saat: 13.30
Şanlıurfa – Keloğlan Sahne Gösterisi
Akbayır Mahallesi Şehir Ormanı Karaköprü
Saat: 14.00
Muğla – Elif’in Düşleri Sahne Gösterisi
Ula Yangın Yönetim Merkezi Yanı Orman Alanı Ula
Saat: 14.00
Kahramanmaraş - Harmanbiş Meddah
Başkonuş Yaylası
Saat: 14.00
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.