19 Nis 2022 - 19:42- Gündem

OGM’den 23 Nisan Orman ve Çocuk Şenliği!

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul başta olmak üzere 10 şehirde aynı anda “Orman ve Çocuk Şenliği” düzenliyor.
OGM’den 23 Nisan Orman ve Çocuk Şenliği! mask
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Rafadan Tayfa, Niloya, Keloğlan, Harika Kanatlar gibi çocukların severek takip ettiği çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlikler, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli gösterilerle renklenecek. İstanbul’da 23 Nisan cumartesi günü Belgrad Ormanı’nda düzenlenecek Orman ve Çocuk Şenliği saat 13.00’te başlayacak. 

Çocuklara ve gençlere orman sevgisini aşılamak için projeler geliştirmeye devam eden OGM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Eskişehir, Şanlıurfa, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin’de binlerce çocuk ile birlikte kutlayacak. 

10 ayrı şehirde düzenlenecek şenliklerde çeşitli yarışmalar, tiyatro oyunları, kukla ve illüzyon gösterileri, şişme oyun parkurları ve ücretsiz ikramlar yer alacak. 

Gösteri Programı Detayları:

Ankara - Rafadan Tayfa sahne gösterisi 

Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Yerleşkesi – Etimesgut

Saat: 13.00 

İstanbul - Rafadan Tayfa sahne gösterisi 

Belgrad Ormanı Neşet Suyu Dikçatı Mevkii 

Saat: 13.00

Adana – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi

Balcalı Orman İşletme Şefliği Yerleşkesi, Yeni Adana Stadyumu Karşısı – Sarıçam 

Saat: 14.00

Mersin – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi

Mersin Orman Fidanlık Müdürlüğü Davultepe-Mezitli

Saat: 14.00

Konya – Elif’in Düşleri Sahne Gösterisi

Meram Tavusbaba Ormanı Meram

Saat: 12.00 

Eskişehir – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Kocakır Sosyal Tesisleri Odunpazarı

Saat: 13.00

Hatay – Keloğlan Sahne Gösterisi

Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü Yerleşkesi Antakya

Saat: 13.30

Şanlıurfa – Keloğlan Sahne Gösterisi

Akbayır Mahallesi Şehir Ormanı Karaköprü

Saat: 14.00

Muğla – Elif’in Düşleri Sahne Gösterisi

Ula Yangın Yönetim Merkezi Yanı Orman Alanı Ula

Saat: 14.00

Kahramanmaraş - Harmanbiş Meddah

Başkonuş Yaylası

Saat: 14.00

19 Nis 2022 - 19:42 - Gündem

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