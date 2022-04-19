Başkentli Miniklere Trafik Eğitimi!

Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmeyi hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yenileyerek çocuklarla buluşturdu. Kurtuluş Parkı içindeki Trafik Eğitim Pistinde düzenlenen ilk eğitim, Hürriyet İlkokulundan gelen 20 kişilik anaokulu öğrenci grubuyla başladı.

İLK DERS KORNASI MİNİKLER İÇİN ÇALDI

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde; karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, yaya geçidi, okul geçidi, trafik ışıkları, alt geçit, bisiklet yolunu kullanma kuralları ile emniyet ve oto koltuk kullanma kuralları hem pratik hem de akülü arabalarla pistte uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerin çocuklar üzerinde kalıcı bir birikim sağladığını vurgulayan Trafik Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Selda Kankan, şu bilgileri verdi:

“Bu yıl çocuklarımız için her türlü hazırlığı yaparak pistimizi tekrar hizmete açtık. Ankara’nın dört bir tarafındaki okullardan gelen çocuklarımızı ağırlamak için hazırız. Bugün ilk dersimiz başladı.

Eğitime gelen öğrencilerimize önce sınıfımızda teorik daha sonra ise pistimizde akülü arabalarla uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak 2 sınıf öğleden önce, 2 sınıf da öğleden sonra olmak üzere günde 4 kez öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Yıllık ortalama 4 bin civarında öğrencimizi misafir ediyoruz.

Pistimize okullar randevuyla geliyor. Çocuklarımızı çok özlemiştik, onlar da bizleri özlemiş olacak ki randevularımız 2 gün içinde doldu. Bizim buradaki hedefimiz çocuklarımızda okullarında öğrendiklerine ek olarak trafik konusunda bilinç oluşturabilmek ve uygulamalı olarak öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamak.”

MİNİKLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Hürriyet İlkokulundan gelen5-6 yaş grubundaki minikler eğlenerek öğrendikleri trafik kuralları ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Doğa Turgan: “Yaya geçitlerini nasıl kullanmam gerektiğini, üst geçitleri ve trafik kurallarını öğrendim. Akülü arabayla trafik kurallarını daha yakından öğrendim.”

-Esila Eren: “Bu eğitimle trafikte asıl davranmamız gerektiğini anlattı öğretmenimiz. Akülü arabalarla eğlenceli zaman geçirdim.”

-Miray Esen: “Bugün çok güzel bilgiler öğrendim. Yaya üst geçidinin çok önemli olduğunu gördüm. Herkesin trafik kurallarına uymasını istiyorum.”

-Ceren Türkmen: “Trafik ışıklarında kırmızı yanınca durmayı ve yeşil yanınca geçmeyi öğrendim. Trafikle ilgili bir sürü bilgi edindim. Arkadaşlarımla da keyifli zaman geçirdim.”