Çankaya'da Bahar İlaçlaması Başladı!

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kış aylarının bitmesi ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte yumurta ve larva gelişimleri hızlanan sivrisinek ve karasineklere karşı çalışmalar hızlandı.

Karların erimesi ve yağışların etkisiyle, “jit” adı verilen sulak ve bataklık alanlara hakim nemli ortamda üreyen sivrisinek larvalarını henüz gelişmeden ortadan kaldırmak için biyolojik larvasit ilaç kullanan Çankaya Belediyesi ekipleri, larva ve yumurtalar ergin olmadan kontrol altına alıyor. Ayrıca, karasineklere karşı da ilaçlamalar, ilçe genelinde başta çöp toplama alanları olmak üzere birçok noktada kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor.

Sivrisinek ve karasinek dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla yürütülen çalışmalar ile Çankayalı vatandaşların bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirmesi amaçlanıyor.